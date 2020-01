– Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem – zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie dotyczy w naszym regionie trzech powiatów: sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego – od godz. 19.00 w środę (29 stycznia) do godz. 4.00 w czwartek (30 stycznia).Temperatura minimalna ma wynosić od 0 do 2 stopni Celsjusza, a temperatura gruntu – od -1 do 0.