Zachodnia Pierzeja Starego Rynku - odbudowywać czy nie - ponownie dyskutowali o tym bydgoscy radni. Zdaniem władz miasta o jej losie powinni przesądzić mieszkańcy. Prezydent Rafał Bruski zaproponował przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Temat ten, jak zwykle, wywołał żywą - i długą - dyskusję.

- Konsultacje powinny być tak zorganizowane, aby ta frekwencja była minimum 10 - 15 tys. osób. Chciałem zaproponować termin wrzesień - październik. Pytanie kluczowe jest następujące: czy jesteś za budową zachodniej pierzei Starego Rynku?- Jestem przeciwko odbudowie zachodniej pierzei - od razu zaznacza radna Justyna Polasik. - Interesuje się zamkami, architekturą. Według mnie to nie ma sensu, ale to mieszkańcy mają prawo o tym zdecydować.Radny Janusz Czwojda: - Należałoby także zapytać mieszkańców, jaki mają pomysł na zagospodarowanie, wykorzystanie tego obiektu.Radny Krystian Frelichowski: - Trzeba zapytać w zakonach, czy byliby zainteresowani przejęciem kościoła. Czy jest możliwość zaadaptowania przyszłej świątyni na kościół akademicki, oazowy, misyjny. Różne są możliwości.Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy: Dziękuję za wszystkie uwagi. Na pewno kilka zostanie uwzględnionych, zwłaszcza tych, które dotyczyły techniki i sposobu dotarcia do mieszkańców.Ostateczna wersja konsultacji ma zostać wypracowana w najbliższych miesiącach.