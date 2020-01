Polski Instytut Ekonomiczny ogłosił wyniki rankingu jakości życia, w którym Sępólno Krajeńskie okrzyknięte zostało „Miastem dobrego życia". Oceniano miasta liczące mniej niż 20 tys. mieszkańców.

Do przygotowania rankingu posłużyły dane zebrane bezpośrednio przez ekspertów instytutu. Część z nich to także zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego. Pod ocenę brano między innymi sytuację finansową miejskiego budżetu, wykorzystanie środków unijnych, zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia - chodzi tu między innymi o dostępność miejsc pracy oraz możliwość spędzania wolnego czasu po pracy. Zwracano też uwagę na dbałość o porządek, środowisko naturalne oraz rozwój kultury, sportu i rekreacji. Nie bez znaczenia było także wykorzystanie walorów turystycznych i potencjału biznesowego.Przyznany tytuł ma charakter prestiżowy. Nie wiążą się z tym żadne gratyfikacje finansowe. Samorząd nie uczestniczył także w pokrywaniu kosztów certyfikacji.- Sępólno Krajeńskie - okazało się, że w kujawsko-pomorskim wypadło bardzo korzystnie, z czego się cieszymy. Zbadano jakość życia pod kątem oferty, na przykład kulturalnej i sportowej, dbałość o czystość miasta, o jakość środowiska, warunki, jakie mieszkańcy mają do życia po godzinach pracy, ale też i warunki do pracy, i do odpoczynku. Bardzo się cieszymy z tego rankingu. Niezależny Instytut Ekonomiczny pokazał, że w Sępólnie Krajeńskim można dobrze żyć - mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.Warto wiedzieć, że w Sępólnie działa aż 647 firm.W rankingu doceniono też Solec Kujawski, Barcin i Radzyń Chełmiński.