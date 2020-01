Dawny basen solankowy w Ciechocinku ma szansę znowu przyciągać kuracjuszy. Starania o odnowienie niszczejącego od lat obiektu - zapowiedziała na naszej antenie Anna Gembicka. Pełnomocnik rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych była gościem Rozmowy Dnia w Radiu PiK.

- Chcielibyśmy, jako strona rządowa, wspólnie ze stroną samorządową doprowadzić do tego, po pierwsze, żebyśmy podpisali list intencyjny w tej sprawie, abyśmy sformalizowania nasze działania na rzecz odkupienia basenu i na rzecz przywrócenia jego dawnego blasku. Czeka nas, wiadomo, wycena tego terenu, czekają nas rozmowy z konserwatorem zabytków. Dla mnie to jest też taki cel na ten rok - mówiła w Rozmowie Dnia PR PiK Anna Gembicka.Zdaniem posłanki PiS rozwijanie tzw. turystyki uzdrowiskowej to szansa na ożywienie gospodarcze regionu.Cała rozmowa tutaj