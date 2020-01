Program „Wolontariat szansą na oddłużenie" będzie realizowany do 2024 roku/fot. Pixabay

Włocławianie będą mogli odpracować swoje zaległości czynszowe w ramach kolejnego miejskiego programu. Dziś radni zdecydowali o przyjęciu projektu „Wolontariat szansą na oddłużenie".

– W ubiegłym roku przez trzy miesiące prowadziliśmy pilotaż tego programu. Osoby zadłużone w tym okresie przepracowały na rzecz miejskich instytucji ponad 4 tys. godzin – mówi Domicela Kopaczewska - zastępca prezydenta Włocławka. – Oczywiście wysokość kwot, jakie wpływają na rzecz miasta, nie jest bardzo wysoka, ale ważny jest aspekt społeczny – te osoby mają świadomość, że pracują na własne mieszkanie.Program „Wolontariat szansą na oddłużenie" będzie realizowany do 2024 roku. Nowością jest to, że – jeśli osoba zadłużona sama nie jest w stanie wykonywać pracy – na przykład ze względu na chorobę - na jej konto może to robić ktoś inny.