Busa z przekręconym licznikiem zatrzymali policjanci w Golubiu-Dobrzyniu. Pojazd miał zawieźć dzieci na wycieczkę do Torunia.

Rutynowa kontrola drogomierza wykazała o tysiąc kilometrów mniej niż podczas ostatniego badania technicznego. Bus nie został więc dopuszczony do dalszego ruchu. – Dzieci pojechały do Torunia innym autokarem, a właściciela pojazdu z przekręconym licznikiem czeka teraz sprawa w sądzie. Za cofnięcie licznika grozi mu do 5 lat więzienia – informuje policja.Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Pozwalają, by podczas kontroli drogowej policjanci sprawdzali dodatkowo stan licznika w pojeździe. Odczytaną wartość przesyłają do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a następnie uzyskują informację zwrotną o stanie licznika podczas ostatniego jego odczytu.