Kujawsko-pomorscy uczniowie rozpoczęli ferie. O to, by wypoczywali bezpiecznie zadbają m.in. policjanci, strażacy i inspektorzy transportu drogowego.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku zorganizowano w poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. – Jak co roku podejmujemy działania prewencyjne, które mają wzmocnić bezpieczeństwo na terenie województwa – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. – W tym roku zapowiada się, że nie będzie ani pokrywy śnieżnej, ani pokrywy na jeziorach, co ułatwia nam pracę, ale mimo wszystko chcieliśmy zadbać, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni. Oznacza to m.in. kontrole drogowe i bezpieczeństwo na drogach, także kontrole w ośrodkach i bezpieczeństwo żywnościowe – zadba o to sanepid.Z kolei policjanci i inspektorzy transportu drogowego zatroszczą się przede wszystkim o bezpieczeństwo na drogach. – Będziemy zwracać uwagę na wszelkie przejawy łamania przepisów ruchu drogowego, na bezpieczeństwo pieszych i konieczność używania elementów odblaskowych – mówi inspektor Artur Malinowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. – Nie mamy na razie zimy, musimy jednak pamiętać, że warunki atmosferyczne mogą w każdej chwili się zmienić, dlatego apeluję o zachowanie rozsądku właśnie na drogach, bo od soboty w regionie zginęły już w wypadkach dwie osoby, a sześć zostało rannych – dodaje.Marcin Mroczkowski, kujawsko-pomorski wojewódzki inspektor transportu drogowego zapowiada, że autobusy przewożące dzieci będą przez dwa tygodnie pod specjalnym nadzorem.