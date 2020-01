Kino Pomorzanin. Jeszcze w tym roku na sali ma się pojawić wielkoformatowy ekran kinowy./fot. Kino Pomorzanin/Facebook

Po kilkunastu latach do bydgoskiego „Pomorzanina" ma wrócić wielkoformatowy ekran projekcyjny. Jest plan, by jeszcze w tym roku w dawnym kinie przy ul. Gdańskiej mieszkańcy znów mogli oglądać filmy.

O tych planach mówi Michał Orzechowski, menedżer projektu Pomorzanin-Reaktywacja.



- Wszyscy chcą tutaj zobaczyć jakiś film, który pamiętają z przeszłości. Starsi ludzie chcą zobaczyć „Przeminęło z wiatrem", młodzież 30 plus, która pamięta z kina na przykład „Króla Lwa" chciałby zobaczyć jakąś animację. Mamy w planie zorganizowanie takiego rodzinnego święta kina, czyli projekcje filmów. To jest kino, więc chcemy pokazać ludziom filmy. Żeby to zrobić, niezbędna jest jedna główna inwestycja, czyli zakupienie ekranu kinowego, który został zdjęty bodajże w 2004 roku. Ten ekran pojawi się znowu jeszcze w tym roku - zapowiada Michał Orzechowski.



Menedżer projektu Pomorzanin - Reaktywacja zapowiada przy okazji, że i w tym roku w Pomorzaninie odbędą się wydarzenia, które znamy z roku minionego, m.in. prolog Festiwalu Filmowego Przeźrocza i Bydgoska Scena Barokowa. A od wiosny wróci cykliczne zwiedzanie Pomorzanina, w każdy czwartek o 16:00. Warto śledzić stronę: kinopomorzanin.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące tego miejsca.