Drobiazgowa lustracja członków konwoju, ważenie bagażu, wreszcie decyzja o cofnięciu części darów z granicy. Powód? Nadwaga! Bydgoski konwój pomocy Polakom na Białorusi dotarł do celu.

Charytatywny wyjazd, jak co roku, organizował bydgoski klub Gazety Polskiej przy wsparciu Fundacji Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości, posła Tomasza Latosa, europosła Kosmy Złotowskiego. Szczegóły wyjazdu poznaliśmy dzięki relacji Krystiana Frelichowskiego.- Przed wydaniem wiz dzwoniono do osób zapraszających z pytaniami: skąd się znają, dlaczego zapraszają, i tym podobne. Poza tym, na granicy dokładnie zważono transport. Prawo białoruskie mówi, ile kilogramów może przewieźć jedna podróżująca osoba. W poprzednich latach nie sprawdzano tego. Tym razem, niestety, wykryto nadmiar kilogramów. Dozwolona ilość przekroczona była o 120 kg. - pisze Krystian Frelichowski.Z powodu przekroczenia wagi bagażu, godzinie szóstej rano transport zawrócono z granicy. Nadmiar darów trzeba było zostawić w zaprzyjaźnionej parafii, skąd paczki ratami będą przewożone dalej. Drugie podejście do przekroczenia granicy było udane. O godz. 12.00 konwój wyruszył do Niedźwiedzicy. Przy tamtejszym kościele znajduje się ośrodek rekolekcyjny, w którym polskie dzieci z Kresów spędzają wakacje z Bogiem. Jest to też miejsce, w którym zatrzymują się pielgrzymki zmierzające do pobliskiego sanktuarium.- Dysonują 30 łóżkami, ale nie mają ani poduszek, ani kołder. Nasz transport dostarczył 30 śpiworów ufundowanych przez posła Tomasza Latosa i Fundację Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości. Wieczorem 24 styczna delegacja dotarła do Mozyrza, gdzie odwiedziliśmy wieloletnią Prezes tamtejszego Oddziału Związku Polaków na Białorusi, panią Mainę Szmorun - relacjonuje Krystian Frelichowski.Spodziewany powrót delegacji w poniedziałek (27.01.).Skład delegacji: Marcin Pieńkowski- kierownik delegacji, wolontariusz SK PTSM ZławieśWielka, przewodniczący młodzieżowego klubu GP 2, Beata Szwed -wolontariuszka SK PTSM Czarnowo, Agata Łukasik - wolontariuszka SKPTSM Zławieś Wielka, Stefan Pastuszewski – Wielki Mistrz Bractwa Inflanckiego, Arkadiusz Szopski – kierowca, Marcin Lewandowski – radny Rady Miasta Bydgoszczy, Sławomir Majnert, radny Rady Powiatu Tucholskiego, Karol Wojtasik – asystent europosła Kosmy Złotowskiego.Uwaga! Rozpoczyna się zbiórka na wakacje letnie dla młodych Polaków ze wschodniej Białorusi.Wpłat można dokonywać na konto: Fundacja Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości ul. Magazynowa 1 85-790 Bydgoszcz (KRS:0000504066) nr konta: 46 2490 0005 0000 4530 2892 6303 tytułem: Pomoc Polakom z Białorusi z Białorusi. Fundacja nie zatrudnia żadnych pracowników. Prezes wykonuje swoje funkcje za darmo, a więc wszystkie zebrane środki idą na wskazany cel. Można też przekazać 1% z podatku na Fundację Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości. Przy wypełnianiu PiT-u wystarczy wpisać: KRS 0000504066 cel szczegółowy: Pomoc Polakom na Białorusi.Osoby, które zechciałyby zaprosić gości do swojej miejscowości zapewniając im nieodpłatnie różnego typu atrakcje takie jak pływalnie, karuzelarze, spływy, zwiedzanie zamków itp. proszone o konak z koordynatorem akcji radnym Krystianem Frelichowskim:tel 502224337