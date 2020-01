Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia dotyczący przestępstw w związku z działalnością Polskiej Korporacji Finansowej „SKARBIEC”. Pokrzywdzonych jest ponad 1000 osób na kwotę prawie 2,5 mln zł.

Aktem oskarżenia objęto siedmioro podejrzanych, którym zarzucono wyłudzanie od potencjalnych klientów Korporacji „SKARBIEC”, funkcjonującej pod późniejszymi nazwami „Pożyczka gotówkowa” oraz „Pomocna pożyczka”, opłat pobieranych przy zawieraniu z nimi umów przedwstępnych.Podejrzani to byli pracownicy, doradcy finansowi, kierownicy biur, zatrudnieni w latach 2005-2015 w ww. korporacji. Przekonywali pokrzywdzonych, że tzw. opłata przygotowawcza gwarantuje im otrzymanie pożyczki bez złożenia żadnych dodatkowych zabezpieczeń.Jednocześnie zatajano przed potencjalnymi klientami - wbrew treści zawieranych umów - faktyczne terminy i warunki przyznawania pożyczek, nie informowano o konieczności złożenia przez pożyczkobiorców dodatkowych zabezpieczeń gwarantujących jej wypłatę, zapewniano, że w razie odstąpienia od umowy lub w przypadku nieotrzymania pożyczki, opłata przygotowawcza zostanie w całości zwrócona lub będzie zaliczona na poczet przyszłych rat.Klienci byli informowani o istotnych warunkach umowy i uzyskania pożyczki dopiero po dokonaniu wpłaty opłaty przygotowawczej, która - jak się później okazywało – nie podlegała zwrotowi.Troje z podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Wobec nich wystąpiono do sądu z wnioskami o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.Prokurator i policjanci zabezpieczyli mienie podejrzanych na ponad 300 000 zł. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.