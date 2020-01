Magazyn nielegalnego tytoniu zlikwidowany w Golubiu-Dobrzyniu

Funkcjonariusz służby celno-skarbowej przy suszu tytoniowym. Fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Sprzedaż ponad 4 ton nielegalnego tytoniu uniemożliwiła kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z policją z gminy Golub-Dobrzyń. Gdyby towar trafił na czarny rynek, budżet straciłby blisko 2,2 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków.

Jak podano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli trefny tytoń w trakcie przeszukania prywatnej posesji na terenie gminy Golub-Dobrzyń. Tytoń znajdował się w szklarni i w pomieszczeniach gospodarczych, z których była prowadzona jego sprzedaż w taki sposób, aby przypominał przydrożny handel płodami rolnymi.



W związku z tym, że właściciele posesji prowadzili również legalną sprzedaż tytoniu, funkcjonariusze zabezpieczyli pełną dokumentację sprzedaży.



Na tytoń przygotowany już do nielegalnej sprzedaży właściciele nie posiadali dokumentacji. Nielegalna nadprodukcja tytoniu nie została nigdzie zgłoszona, ani zniszczona.



„Zatrzymany susz mógł być wykorzystany do nielegalnej produkcji papierosów. Z takiej ilości można wyprodukować ok. 4 mln sztuk papierosów” - napisano w komunikacie.



Sprawę prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu.