Flagi narodowe, Unii Europejskiej oraz transparenty z napisami „Ręce precz od sędziów” - przynieśli uczestnicy manifestacji „Kneblowanie sądów - rozwód z Europą” pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sejm decydował w czwartek o losie tak zwanej „ustawy represyjnej”. Senat odrzucił ją w całości, ale Sejm ponownie uchwalił ustawę. Projekt posłów z klubu PiS zakłada między innymi wprowadzenie nowych kar dyscyplinarnych dla sędziów.- Zmierzamy w kierunku Białorusi i Rosji. Ludzie, którzy w 89 roku z nadzieją przekroczyli próg wolnej Polski dzisiaj patrzą ze zdumieniem co się z nami dzieje, dokąd my zmierzamy? Zastanawiamy się czy dzisiejsi przywódcy robią to cynicznie czy z głupoty? Podejrzewam, że jednak cynicznie, chcąc osiągnąć określone korzyści, by rządzić krajem w sposób taki, jak im się wydaje - mówił jeden z uczestników manifestacji.- To zmieniane prawo może spowodować, że Unia zacznie nas traktować jak wyrzutka, obcego. De facto może dojść do polexitu i tego się obawiamy - powiedział Roman Piotrowski, członek zarządu kujawsko-pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji.Podobne manifestacje odbyły się też w innych miastach.Sejm wieczorem zagłosował przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustaw sądowych. Za odrzuceniem senackiej uchwały było 234 posłów, przeciwko odrzuceniu było 211, a 9 wstrzymało się od głosu. Aby odrzucić uchwałę Senatu, należało uzyskać większość bezwzględną.Nowelizacja ustaw wprowadza między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają konstytucyjne uprawnienia prezydenta w kwestii powoływania sędziów oraz za działalność publiczną, która może podważać niezawisłość i niezależność sędziowską.Ustawy wniesione do parlamentu przez grupę posłów PiS trafią teraz do prezydenta.