Wznowiono poszukiwania osoby, która miała wpaść do rzeki w okolicy mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Przeszukiwany jest również brzeg Wisły do mostu im. Piłsudskiego - relacjonuje Przemysław Baniecki, rzecznik toruńskich strażaków.– O godz. 8.30 wznowiliśmy poszukiwania osoby zaginionej. Na miejscu są dwa zastępy PSP z łódką i sonarem. Przeszukujemy dno Wisły, jeśli będzie jakiś sygnał o możliwym wykryciu osoby, zostanie zadysponowana grupa wodno-nurkowa w celu przeszukania mgła – dodał Przemysław Baniecki.– Nie wpłynęło do nas żadne zgłoszenie o jakiejś zaginionej osobie. Dokładnie przeczesaliśmy brzeg rzeki, sprawdzając ślady, które mogłyby wskazywać na to czy rzeczywiście czy jakaś osoba do rzeki wskoczyła, takich śladów nie zaleźliśmy – wyjaśniał Wojciech Chrostowski z toruńskiej policji.