Sam jestem rolnikiem i wiem, jak ważna jest skuteczna walka z ASF. Tak Ryszard Bober uzasadnia swoje poparcie w senacie dla specustawy o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Jest jednym z dwóch senatorów PSL, który poparł projekt PiS.

– Zawsze starałem się być i działać w sposób racjonalny i w polityce trzeba być po prostu przyzwoitym. Dla mnie interes polskich rolników jest ważniejszy. Nie ma planu B, jeżeli się nie uporamy z ASF to nie będzie w Polsce produkcji trzody chlewnej, a na golonkę czy schabowego to będziemy musieli jechać w inne miejsce, do innych krajów – powiedział Ryszard Bober.Specustawa wywołuje ogromne kontrowersje w środowisku obrońców praw zwierząt. Przyjęte przepisy umożliwiają tzw. odstrzał sanitarny dzików przez policjantów, strażaków czy żołnierzy. Osobom, które będą utrudniać polowania, grozi kara więzienia do 3 lat.