Koronowo rozpoczyna świętowanie 100. rocznicy powrotu miasta do Wolnej Polski. Obchody potrwają do niedzieli (26.01).

Dziś o 18.00 w ratuszu odbędzie się debata historyczna, na jutro zaplanowano widowisko słowno - muzyczne pt. „Koronowo - moją małą ojczyzną”. W programie obchodów jest też turniej piłki siatkowej, a także piknik wolności.Program wydarzeń23 stycznia (czwartek) w sali ratusza odbędzie się Debata Historyczna z udziałem zaproszonych gości,24 stycznia (piątek) zapraszamy do Centrum Kultury „Synagoga” na widowisko słowo-muzyczne pt. „Koronowo - moja mała ojczyzna” w wykonaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie,25 stycznia (sobota) w hali sportowo - widowiskowej odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa połączony z Memoriałem Grzegorza Bożejewicza,26 stycznia (niedziela) rozpoczynamy w bazylice Mszą świętą w intencji mieszkańców Koronowa. Po przemarszu ulicami miasta, na cmentarzu parafialnym odśpiewany zostanie hymn i złożone będą symboliczne kwiaty i znicze na grobach zasłużonych. W tym dniu zapraszamy także do hali sportowo - widowiskowej na Piknik Wolności podczas, którego zaplanowano m.in.: warsztaty dla najmłodszych: 100 metrowy biało - czerwony łańcuch na 100-lecie powrotu Koronowa do Wolnej Polski; ebru - malowanie na wodzie, dot painting - zakładki do książek prowadzone przez P. Agatę z Dziecięcej Twórczości Artystycznej; dekorowanie ciastek z Cukiernią Nitka, Giełdę Staroci, listy wolności, grochówkę itd. Wydana zostanie także pamiątkowa widokówka oraz pieczątka. Obchody zakończy ognisko wolności i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.