Grudziądzcy radni i zaproszeni goście uczcili dzisiaj powrót Grudziądza do Macierzy. W ratuszu zakończyła się uroczysta nadzwyczajna sesja rady miasta.

Po godzinnej przerwie radni przystąpili do normalnej pracy, w drugiej części obrad wysłuchano sprawozdania Macieja Hoppe, dyrektora szpitala o bieżącej sytuacji finansowej lecznicy.– Udaje się ciąć koszty, robimy to sukcesywnie, mamy dużo ciekawych inicjatyw zakończonych, jak choćby uregulowanie kwestii funkcjonowania umów z personelem kierowniczym, na razie pielęgniarskim. Jesteśmy w toku tych samych operacji z personelem kierowniczym lekarskim, te działania, które prowadzimy są właśnie źródłem redukcji kosztów, które spowodują obniżenie strat – powiedział Maciej Hoppe.Główne uroczystości powrotu miasta do Macierzy zaplanowano na czwartek. Wtedy odbędzie się „błękitny marsz” i uroczystość patriotyczna na rynku.