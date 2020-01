Tablicę poświęconą pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego odsłonięto w środę w Bydgoszczy na gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

To właśnie w tym miejscu sto lat temu, dokładnie 22 stycznia 1920 roku dowódca powstania wielkopolskiego, wraz z przedstawicielami Ententy odbierał defiladę żołnierzy polskich, którzy wkroczyli do Bydgoszczy.Tablicę udało się ufundować w szybkim tempie dzięki staraniom Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.Tablica poświęcona generałowi Dowbor-Muśnickiemu jest piątą tablicą pamiątkową ufundowaną w ostatnich dniach przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Wcześniej z okazji powrotu Bydgoszczy do Macierzy odsłonięto tablice poświęcone Ojcom naszej niepodległości: Józefowi Piłsudskiemu, Józefowi Hallerowi, Romanowi Dmowskiemu i Wojciechowi Korfantemu.