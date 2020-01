Za kradzież złodziejowi grozi do 5 lat więzienia

27-letni mężczyzna został zatrzymany w Bydgoszczy za kradzież dwóch monet wartych 9 tysięcy złotych. Złodzieja dopadł policjant po służbie.

We wtorek przed południem sierżant Marcin Wojewódzki z bydgoskiego Śródmieścia jechał w swoim wolnym czasie ulicą Obrońców Bydgoszczy. Zobaczył dwóch mężczyzn, biegnących ulicą Warmińskiego. Drugi krzyczał, by łapać złodzieja. Policjant zaparkował auto i pobiegł za młodym człowiekiem w stronę ulicy Bulwary, po chwili obezwładnił 27-latka.Okazało się, że złodzieja gonił właściciel sklepu numizmatycznego, któremu ten ukradł dwie złote monety kolekcjonerskie o łącznej wartości 9 tysięcy złotych. Obie zostały odzyskane. Za kradzież złodziejowi grozi do 5 lat więzienia.