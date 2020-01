Projekt przebudowy linii tramwajowej w Grudziądzu zawiera błędy i nie był konsultowany z mieszkańcami mówili dzisiaj na konferencji prasowej politycy Nowoczesnej.

– Z tego planu wynika, że betonu to tu będzie nawiezione tyle, co na budowę elektrowni atomowej, dlatego chcielibyśmy zaalarmować grudziądzan, aby podjąć szerszą dyskusję – powiedział Michał Dzięcielewski.– Postanowiliśmy umieścić te projekty, które miasto udostępniło w postępowaniu przetargowym na stronie www.lepszygrudziadz.pl. Chcemy, żeby mieszkańcy przejrzeli te projekty i liczymy, że miasto weźmie pod uwagę głosy grudziądzan. Składamy też podpisy pod petycją o uratowanie drzew na ul. Chełmińskiej – powiedział Kamil Heyka.Modernizacja linii tramwajowej to jeden z największych unijnych projektów realizowanych w Grudziądzu ma kosztować ponad 100 mln złotych.