Droga wokół Katedry w Bydgoszczy od dziś jest „drogą pożarową”. Stanął tam znak, który do wjazdu uprawnia jedynie straż pożarną.

To odpowiedź prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego na kontrolę kujawsko-pomorskiego wojewowody. W ubiegłym tygodniu Mikołaj Bogdanowicz stwierdził nieprawidłowości w nowej organizacji ruchu wokół Katedry. Ratusz miał wyjaśnić m.in. dlaczego zakazuje parkowania wokół zabytku, pod groźbą unieważnienia przyjętych zasad. Tymczasem Ratusz odpiera wszystkie zarzuty wojewody. W piśmie skierowanym do wojewody Bogdanowicza prezydent Bydgoszczy zaznacza, że wyniki jego kontroli są jedynie subiektywną oceną.Rzecznik wojewody, Adrian Mól, po pojawieniu się tych informacji napisał: „Wnikliwie zapoznamy się z odpowiedzią prezydenta Bydgoszczy dot. projektu wystąpienia pokontrolnego, która została dziś skierowana do wojewody kujawsko-pomorskiego. Ostateczny dokument tj. „wystąpienie pokontrolne” zostanie przekazane Panu Prezydentowi w najbliższym czasie. Tę informację przekażemy także opinii publicznej.”Obowiązująca organizacja ruchu została opracowana w oparciu o konsultacje społeczne.