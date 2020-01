Nieostrożność kierowcy była przyczyną nocnego wypadku na drodze nr 10 w Lipnie. Zderzyły się tam dwie ciężarówki.

Do wypadku doszło około godz. 4.00 w nocy z poniedziałku na wtorek. – W godzinach nocnych sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK-10 i DK-67 (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i 3 Maja w Lipnie) jest wyłączona ze względu na zmniejszone nasilenie ruchu. Pulsujące żółte światło uczula jednak, by zwiększyć ostrożność a znak „stop” ustawiony przed wjazdem na trasę nr 10, wyraźnie wskazuje jej pierwszeństwo przejazdu – tłumaczy podkom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy KPP w Lipnie.Jak dodaje, 24-latek kierujący ciężarowym DAF-em nie zachował jednak nakazanej ostrożności i nie upewniając się o możliwości przejazdu, wjechał z trasy podporządkowanej Rypin-Włocławek, na posiadającą pierwszeństwo przejazdu krajową dziesiątkę, którą z kierunku Warszawa-Toruń poruszał się ciężarowy peugeot. Doszło do zderzenia pojazdów. Drugi – 45-letni – kierowca nie zdążył wyhamować i uderzył w bok ciężarówki.Oboje kierujący byli trzeźwi i na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi powiatu działdowskiego kierującemu DAF-em. Za stworzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym skierują przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu.