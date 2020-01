Radni Wąbrzeźna uczcili przypadającą 20 stycznia setną rocznicę powrotu ich miasta do Macierzy. Podczas uroczystej sesji przyjęli stanowisko, z którego dowiadujemy się, że Wąbrzeźno - tak jak pozostałe ziemie byłego zaboru pruskiego, później niż reszta kraju odzyskało niepodległość. Stało się to na mocy Traktatu Wersalskiego.

Treść uchwały przygotowanej przez radnego Aleksandra Czarneckiego odczytała przewodnicząca Rady Aleksandra Basikowska:- Tak jak za czasów zaborów i zniewolenia, Polacy zachowywali wiarę i nadzieję w to, że „Jeszcze Polska nie zginęła...", tak dla naszego pokolenia wyzwanie stanowi zachowanie polskości we wspólnej Europie zacierających się granic. Natomiast w wymiarze lokalnym, podejmujmy takie decyzje, abyśmy mogli siłami całej samorządowej wspólnoty, współtworzyć Wąbrzeźno naszych marzeń.Rada Miasta Wąbrzeźna ogłosiła też rok 2020 Rokiem 100-lecia powrotu miasta do Macierzy. Z tej okazji planowane są jubileuszowe obchody. Swoje 145-lecie, także w tym roku, świętować będzie miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a 100-lecie tamtejsza drukarnia.Podczas dzisiejszej uroczystej sesji radni Wąbrzeźna zdecydowali też o nadaniu tamtejszemu stadionowi imię Jana Wesołowskiego. Miejscowy nauczyciel wychował wielu medalistów w sportach zimowych juniorów. Był też organizatorem wielu imprez sportowych w Wąbrzeźnie.