20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz wróciła do wolnej Polski, co wspominano na Starym Rynku./fot. Tatiana Adonis

Bydgoszcz obchodzi 100-lecie powrotu do Macierzy. Oficjalne - historyczne - uroczystości z ceremoniałem wojskowym odbyły się w poniedziałek - 20 stycznia - na Starym Rynku. Uczestniczyli w nich samorządowcy, politycy, kombatanci, żołnierze i mieszkańcy.

- Dla mnie to jest bardzo ważne święto, jedno z najważniejszych wydarzeń z historii naszego miasta - mówił jeden z uczestników uroczystości na Starym Rynku. - Ja się cieszę od trzech dni - wyznał inny bydgoszczanin.20 stycznia 1920 roku na rynek Starego Miasta wkroczyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego przynosząc miasto upragnioną wolność.- Nie zmarnowaliśmy tych 100 lat Wolności - mówił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.- Z dumą możemy dziś zapewnić naszych przodków, że powierzony nam przed wiekami dar został dobrze wykorzystany.Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski przywołał słowa sprzed wieku wydrukowane w Dzienniku Bydgoskim: „To nie sen! Nie, to jawa! Już Bydgoszcz Polska."- Z różnych stron ruszyli Polacy, wojsko polskie, po to, żeby przynieść nam Wolność. Dziś wspólnie za nią odpowiadamy. Vivat Polonia! Vivat Bydgoszcz! - mówił podczas swojego przemówienia Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko - pomorskiego.Za datę powrotu Bydgoszczy do Macierzy przyjmuje się 20 stycznia 1920 r. Tego dnia wkroczyło do miasta wojsko polskie. Jako pierwsi pojawili się saperzy dowodzeni przez ppłk. Witolda Butlera. Witano ich na rogatkach miasta. Pochód ulicami miasta na Stary Rynek przerodził się w patriotyczną manifestację. Po pierwszych oddziałach łącznikowych wkroczył do Bydgoszczy 6. pułk strzelców wielkopolskich pod dowództwem mjr. Bernarda Śliwińskiego. Dzień wcześniej w ratuszu odbyło się formalne przekazanie władzy polskiemu prezydentowi komisarycznemu Janowi Maciaszkowi przez niemieckiego burmistrza Hugo Wolffa.