Wiele starszych, ruchowo gorzej sprawnych osób, narzeka na kłopoty z wejściem do tramwaju lub wyjściem z niego. Jest takich pasażerów coraz więcej. A tramwajów jest w mieście po równo: tyle samo nowoczesnych, ile starych.

- Kiedy znikną z ulicy Gdańskiej stare tramwaje? Czy w ogóle są takie plany? - pyta nasz Słuchacz. - Nie mogę patrzeć na to, jak starsze osoby ani nie mogą wejść, a z wysiadaniem jest jeszcze większy kłopot. Dużo ludzi porusza się o kulach, żadnych wysepek, podwyższeń nie da się chyba na przystankach zrobić...Na pytanie odpowiada Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.- Mamy wiele nowoczesnych tramwajów, które były zakupione wraz z dużymi inwestycjami drogowymi i tramwajowymi. 12 tramwajów kupiliśmy w ramach budowy linii tramwajowej do Fordonu, 21 tramwajów, niedawno, wraz z inwestycją, czyli rozbudową ronda Kujawskiego i ulicy Kujawskiej. Obecnie po ulicach Bydgoszczy jeździ 35 tramwajów nowoczesnych, niskopodłogowych, ale mamy faktycznie jeszcze drugie tyle modeli starszych, które mogą powodować trudności w użytkowaniu grupy starszych pasażerów.Tomasz Okoński dodaje, że rozpoczęły się prace nad koncepcją dotyczącą budowy przystanków wiedeńskich, czyli podniesionych, które ułatwiają wsiadanie do tramwaju. Takie rozwiązanie zastosowano na placu Teatralnym w Bydgoszczy.- Teraz opracowujemy podobne rozwiązanie wzdłuż ulicy Gdańskiej. Projektant przez najbliższy rok oceniać będzie, jaka jest możliwość zainstalowania przystanków wiedeńskich wzdłuż tej właśnie ulicy - mówi rzecznik ZDMiKP Bydgoszcz.