Powrót do przeszłości w centrum Bydgoszczy. W ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, można było m.in. zobaczyć jak wyglądało centrum miasta w czasie odzyskiwania wolności.

Specjalną makietę od półtora roku buduje Maciej Bakalarczyk, menedżer śródmieścia.– Moja praca nad tą makietą jeszcze trwa. Mamy tu wygląd miasta jeszcze trochę niemiecki, ale trochę już polski. Widzimy tu już też polskie wojsko. Cały projekt nazywa się „Podwórko tajemnic”. Myślę, że za dwa lata to skończymy i pojawi się to jako stała ekspozycja – powiedział Maciej Bakalarczyk.Do przeszłości można powrócić także zabytkowym tramwajem na ul. Długiej. Tam otwarto biuro meldunkowe. Choć dawniej, obowiązywały ograniczenia ze względu na wiek lub płeć, dziś do wojska przyjmiemy każdego - obiecywał Grzegorz Hercyk z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.– W 1920 roku takie punkty istniały prawie w każdym mieście. Część chłopców ukrywała swój wiek. Jednak służby werbunkowe były tolerancyjne, bo młodych nie wysyłano gdzieś na front, raczej do zadań pomocniczych – dodał Grzegorz Hercyk.W ramach świętowania, bydgoszczanie mogli również zasmakować popisowych dań z epoki oraz podziwiać modę dawnych lat. Każdy może wybić okolicznościową monetę. O 14.00 na Starym rynku rozpoczęła się inscenizacja z udziałem grup rekonstrukcyjnych.