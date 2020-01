Biało-czerwona flaga ogromnej długości zawisła wczoraj na wieży ciśnień na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy. Zawiesili ją harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W ten sposób rozpoczęli w sobotę wieczorem świętowanie 100-lecia powrotu miasta do wolnej Polski. Pomysłodawcą spotkania przy ognisku był Robert Sawicki z ZHR.– U stóp tej wieży stoimy my bydgoszczanie, harcerze, nie tylko z ZHR, ale i z ZHP. Chcemy uczcić to w harcerski sposób, przy ogniu, śpiewając pieśni patriotyczne. Są też władze miasta, prezydent Rafał Bruski, wszyscy, którzy w którymś momencie swojego życia byli harcerzami lub harcerstwo jest im bliskie – powiedział Robert Sawicki.