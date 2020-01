- Zawsze będziemy dbali o wolność i polskość naszego miasta, a także o to, by było miastem pokoju - powiedział w sobotę prezydent Torunia Michał Zaleski w 100. rocznicę powrotu miasta do wolnej Polski. Podkreślił, że w tym miejscu na mapie zawsze będzie już Polska.

W sobotę w Toruniu odbywają się obchody 100. rocznicy powrotu miasta do wolnej Polski. Uczestniczą w nich m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek, parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, harcerze, przedstawiciele duchowieństwa, a także świata kultury, nauki, sportu i tysiące torunian.Gospodarze uroczystości i goście złożyli kwiaty przed pomnikiem gen. Józefa Hallera. Wzięli również udział w rekonstrukcji przyjazdu gen. Hallera na dworcu Toruń Miasto i pochodzie ul. Szeroką na Rynek Staromiejski, gdzie odbywała się główna część obchodów rocznicy. Wszystko zwieńczy popołudniowa msza święta w katedrze św. Janów.- To nasz Toruń. To my jesteśmy z tego miasta dumni i dlatego dzisiaj w 100. rocznicę powrotu do wolnej, niepodległej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej jesteśmy w tym miejscu, aby tę dumę pokazać. Aby powiedzieć Toruniowi, że zawsze będziemy dbali o jego wolność, polskość i o to, żeby był miastem pokoju, tak jak było u zarania jego dziejów - mówił podczas uroczystości wojskowej na Rynku Staromiejskim prezydent Zaleski. Dodał, że obecni na toruńskiej Starówce są spadkobiercami tych, którzy po latach niewoli zobaczyli 100 lat temu, iż można żyć w wolnym kraju. - Oni z dumną podnieśli biało-czerwone flagi i zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. I powiedzieli - zawsze tu była, jest i będzie tylko Polska - podkreślił prezydent Zaleski.W swoim przemówieniu mówił także o obecnym dynamicznym rozwoju miasta i wzroście jego znaczenia na turystycznej i gospodarczej mapie Polski. Wskazywał na toruńską gościnność, jak również sławę, którą miasto zawdzięcza Mikołajowi Kopernikowi i piernikom.Obchody 100. rocznicy powrotu miasta do wolnej Polski objął narodowym patronatem prezydent RP Andrzej Duda.