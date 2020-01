Wicemarszałek Sejmu Małgorzata-Kidawa Błońska (PO) świętowała z Toruniem 100-lecie powrotu miasta do wolnej Polski. Zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie niszczył marzeń Polaków o udziale we wspólnocie europejskiej.

- Wspólnota europejska to było marzenie Polaków, żebyśmy byli bezpieczni - przypomniała Małgorzata Kidawa-Błońska, nawiązując do piątkowej wypowiedzi głowy państwa w Zwoleniu.Kidawa-Błońska spotkała się w sobotę z dziennikarzami w Toruniu, by uczestniczyć w toruńskich obchodach 100-lecia powrotu tych ziem do Polski. - To bardzo piękna rocznica. 100 lat - wydaje się, że to dużo i mało, ale 100 lat temu trzy salwy armatnie oznajmiły, że Toruń jest polski i - jak powiedział jeden z pułkowników - będzie Polski do końca świata - powiedziała wicemarszałek Sejmu podczas pod pomnikiem Kopernika w Toruniu.- To jest taka refleksja, żeby przypomnieć i pomyśleć o naszej historii. O tym, co w niej jest ważne i przypomnieć, czego musieli nasi przodkowie dokonać, żeby znowu Polska była cała, wolna i niepodległa - podkreśliła kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta.W jej ocenie takie święto, uczenie się historii, przypominanie o naszej historii to czas refleksji o myśli historycznej. - Zawsze wtedy, kiedy Polska była podzielona, kiedy nie miała sojuszników, nie miała porozumień z sąsiadami, przychodziły dla nas złe czasy - mówiła. - Tylko wtedy, kiedy byliśmy mocno i silnie zakorzenieni w Europie, mieliśmy dobre sojusze, mogliśmy się czuć bezpiecznie - dodała.Zdaniem wicemarszałek Sejmu powinniśmy dbać, żeby nasze sojusze były mocne, a Polska była bardzo silnie osadzona w Europie. - Dlatego z takim zdumieniem i zakłopotaniem słucham słów, że nie można martwić się o Polskę i wolność Polaków, mówiąc o tym w języku francuskim, czeskim czy niemieckim. Jesteśmy częścią Europy, wspólnotą i mamy wszyscy prawo i obowiązek dbać o to, żeby ta wspólnota była silna - powiedziała Kidawa-Błońska. - Wspólnota europejska to było marzenie Polaków, marzenie żebyśmy byli bezpieczni. Dlatego proszę pana prezydenta - proszę nie niszczyć naszych marzeń - mówiła.Życzyła mieszkańcom Torunia i Kujaw wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy powrotu do Polski. - Macie piękne święto, wspaniale zorganizowane i widać, że potraficie się cieszyć i tworzyć wspólnotę - podkreśliła.