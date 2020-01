Bydgoszcz przybrała uroczyste oblicze z okazji 100-lecia powrotu do wolnej Polski. Na bydgoskim ratuszu pojawił się ogromny baner z napisem "Bydgoszcz jest polska. 1920", ubrany w dwie ogromne biało-czerwone flagi.

Narodowe barwy zdobią też patrzący na Stary Rynek gmach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W biało-czerwone wstęgi ubrano także pomnik Kazimierza Wielkiego, Mariana Rejewskiego na Gdańskiej, rzeźbę Łuczniczki i Przechodzącego przez rzeką.Flagami państwowymi i Bydgoszczy udekorowano budynki instytucji miejskich, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych. Także bydgoszczanie pamiętają o setnej rocznicy powrotu do wolnej Polski - flagi narodowe i miejskie widnieją na wielu prywatnych budynkach. Polskie Radio PiK zachęca, by wziąć udział w obchodach i dołączyć do akcji „Wywieś flagę i włącz się do wspólnego świętowania”.Pierwsze wydarzenia związane z tą ważną dla miasta rocznicą odbywają się już w sobotę (18 stycznia). W niedzielę - kulminacja obchodów.