Ponad pół tysiąca osób weźmie udział w rekonstrukcji wydarzeń sprzed stu lat na Starym Rynku w Bydgoszczy. W Toruniu odbędzie się rekonstrukcja powitania polskich żołnierzy przy Dworcu Miasto. To wszystko pomoże nam nawiązać do dni, kiedy te dwa miasta wróciły do wolnej Polski.

PROGRAM OBCHODÓW

BYDGOSZCZ

18 stycznia (sobota):

19 stycznia (niedziela):

20 stycznia (poniedziałek):

21 stycznia (wtorek)

Wystawy czasowe:

TORUŃ

18 stycznia (sobota)

19 stycznia (niedziela)

W Bydgoszczy i w Toruniu świętowanie zaplanowane jest na weekend 18-19 stycznia. W sobotę na bydgoskim Moście Staromiejskim otwarta zostanie wystawa „Moja Rodzina, Moje Miasto na historycznej fotografii”, którą stworzyli sami mieszkańcy, przekazując pamiątkowe zdjęcia rodzinne z akcentami bydgoskimi. To niezwykły zbiór kilkudziesięciu zdjęć, na których będzie można zobaczyć jak bydgoszczanie spędzali wolny czas oraz gdzie pracowali.W sobotę wieczorem z kolei - Bydgoska Lokalizacja 2020, czyli clubbing w stylu retro. Bydgoski zespół Cynamony odwiedzi bydgoskie kluby w godzinach wieczornych, będzie można usłyszeć specjalne utwory śpiewane bydgoską gwarą.W niedzielę na ul. Długiej otwarta zostanie wystawa w zabytkowym autobusie, poświęcona komunikacji miejskiej, a na Wyspie Młyńskiej - wystawa umundurowania powstańczego oraz szpital polowy. Atrakcją będzie także wybijanie monet, zabawy artystyczne, fotograficzne i pocztowe.O godz. 14.00 odbędzie się inscenizacja historyczna na Starym Rynku, w której weźmie udział pół tysiąca osób. Zjadą grupy rekonstrukcyjne z całej Polski – nie zabraknie konnych pułków ułanów! Bezpośrednio po inscenizacji władze miasta zapraszają mieszkańców na Wyspę Młyńską na jubileuszowy tort przygotowany przez mistrzynię świata Jowitę Woszczyńską. Oficjalne obchody z ceremoniałem wojskowym odbędą się na Starym Rynku w poniedziałek 20 stycznia, o godz. 13.W Toruniu w ramach obchodów rocznicowych obędzie się rekonstrukcja powitania polskich żołnierzy przy Dworcu Miasto, piknik historyczny „Halleriada", uroczystość patriotyczna i otwarty koncert muzyki ostatniego 100-lecia w Arenie Toruń. - Wszyscy jesteśmy spadkobiercami tej przełomowej chwili. I słów generała Józefa Hallera, który po przybyciu do wyzwolonego Torunia powiedział: „Tu była, jest i będzie tylko Polska!” . 18 stycznia, w dniu 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski bądźmy razem, świętujmy razem - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.• Wstęp wolny na wszystkie stałe ekspozycje muzealne, w tym wystawę historyczną „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”, godz. 10.00-16.00 Spichrze Nad Brdą, ul. Grodzka 7-11.• Otwarcie Wystawy „Moja Rodzina, Moje Miasto na historycznej fotografii”, godz. 12.00, Most Staromiejski• Symboliczne nadanie imienia Dębowi Stulecia Powrotu Bydgoszczy do Polski, godz. 13.00, w Alei Ossolińskich• Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Otwarte muzeum dla zwiedzających, w godz. 12:00-16:00,• Rozwinięcie dużej flagi narodowej na wieży ciśnień, Odśpiewanie hymnu narodowego, Odśpiewanie kilku piosenek wojskowych tzw. śpiewanki w gronie 60 harcerzy i harcerek oraz skautów. Wieża ciśnień na Wzgórzu Dąbrowskiego – godz.: 18.00• Bydgoska LOKALizacja 2020 – clubbing w stylu retro z piosenką na ustach Zespół „Cynamony” odwiedzą bydgoskie kluby w godzinach 19.00-21.00• Odsłonięcie Makiety Starego Miasta - Restauracja na ul. Niedźwiedzia – „Apteka”, godz. 11.00-13.00• Wystawa w zabytkowym autobusie "100 lat komunikacji miejskiej w Bydgoszczy" na ulicy Długiej, godz. 12.00-16.00• Wydarzenia towarzyszące na Wyspie Młyńskiej, m.in.: wystawa umundurowania powstańczego, broni, wybijanie monety, szpital polowy oraz stanowiska artystyczne fotograficzne i pocztowe godz. 12.00 – 16.00• Inscenizacja historyczna, godz. 14:00 Stary Rynek• Odsłonięcie Makiety Starego Miasta - Restauracja na ul. Niedźwiedziej – „Apteka”, godz. 14.00-16.00 (przerwa o 15.00)• Zabawa taneczna w stylu lat 20, godz. 16.00, barka Lemara• Spotkanie z historią na wystawie „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicamimiędzywojennej Bydgoszczy”, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11, Bilet specjalny – 1 złW programie: godz. 10.00-18.00 - Pokaz unikatowego trojaka koronnego Zygmunta III Wazy, wybitego w mennicy bydgoskiej. Godz. 12.00-14.00 - Legenda o herbie Bydgoszczy. Warsztaty rodzinne. Godz. 16.00„Trojak koronny Zygmunta III Wazy”. Prelekcja Jarosława Kozłowskiego, kierownika Działu Numizmatyki Muzeum dotycząca nowego nabytku.• Muzeum Wojsk Lądowych – bezpłatnie otwarte muzeum dla zwiedzających, w godz. 10:00 - 14:00• Historyczny Punkt Werbunkowy do WP, działania rekonstrukcyjne – ul. Długa – Zabytkowy Tramwaj• Msza święta w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, godz. 12.00• Oficjalne obchody z ceremoniałem wojskowym, godz. 13.00, Stary Rynek• Otwarcie wystawy jubileuszowej „Ku wolności. Bydgoszcz 1914-1920”, 17:00-18:00 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11• Konferencja Naukowa, Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920. Sala sesyjna Rady Miasta, ul. Jezuicka 1.• Odsłonięcie 4 tablic, w godzinach od 10.00-12.001. Józef Piłsudski – Hotel „Pod Orłem”2. Roman Dmowski – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli3. Gen. Józef Haller – Collegium Medicum4. Wojciech Korfanty – Urząd Marszałkowski / delegatura w Bydgoszczy• Muzeum Wojsk Lądowych otwarte dla zwiedzających, w godz. 8:30-15:30• „Portrety Pamięciowe” - promocja powieści kryminalno – historycznej „Mord na Zimnych Wodach” autorstwa Małgorzaty Grosman, godz. 18.00 Muzeum Legend Szyperskich, barka Lemara• Konferencja Naukowa, Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920Aula, I piętro, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Karola Szymanowskiego 3.Z okazji setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy Biblioteka Publiczna przygotowała dwie wystawy czasowe: Ekspozycja pt. „Sto lat u siebie. Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach bydgoskiej książnicy”w Sali Wystawowej przy ul. Jana Kazimierza w Bydgoszczy (wejście główne od strony Starego Rynku). Czynna w godzinach 9:00-15:00 w dni powszednie. W głównym dniu obchodów tj. 19 stycznia 2020 r. wystawę można zwiedzać w godzinach 12:00-17:00.Druga ekspozycja pt. Setna rocznica powrotu do Macierzy czynna jest w Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy. Wystawione są materiały, które prezentują najważniejsze wydarzenia związane z przyłączeniem Bydgoszczy do państwa polskiego, tj. zdjęcia, odezwy, afisze (w tym Odezwa prezydenta Jana Maciaszka do mieszkańców Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 1920 r. i Afisz promujący uroczyste przedstawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza na przyjęcie Wojsk Polskich z dnia 22 Stycznia 1920 r.).Wystawa czynna w godzinach otwarcia Biblioteki.Od 10 do 31 stycznia trwa wystawa fotografii „Bydgoskie Pułki o rodowodzie powstania wielkopolskiego” w gmachu biblioteki UKW w Bydgoszczy. Wystawa ma przypominać tradycje pułków, które po wkroczeniu do Bydgoszczy w 1920 r. pozostały w mieście do września 1939 r. Wyjątkowość koncepcji polega na tym, że przedstawione zdjęcia pochodzą od rodzin byłych żołnierzy, są to też odznaki pułkowe, sztandary.Wystawę okolicznościową przygotowało także Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.Wystawa zostanie otwarta w czwartek 16 stycznia.11:00 - Finał Biegów Wolności - w biegu weźmie udział ok. 450 osób z całej Polski, które wystartują na dwóch dystansach: sztafeta 4x5km i 5 km. Start o godz. 11:00 w Przystani Toruń.12:00, Dwór Artusa - Wielki Quiz wiedzy o Toruniu w CK Dwór Artusa12:00-19:00, MDK - Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" - spacer po transatlantyku MS Piłsudski w goglach wirtualnej rzeczywistości12:00-13:30, Rynek Staromiejski - "Halleriada" - piknik historyczny na Rynku Staromiejskim14:00, pl. 18 stycznia – rekonstrukcja powitania polskich żołnierzy przy Dworcu Miasto, przemarsz ulicami Starego miasta na Rynek Staromiejski, rekonstrukcja przekazania kluczy do bram miastaok. 14:30, Rynek Staromiejski - uroczystość patriotyczna z udziałem pododdziałów Marynarki Wojennej16:00, katedra śś. janów - msza św. za miasto z udziałem chóru AstrolabiumNa budynku CKK Jordanki wyświetlany będzie mapping o 100-leciu toruńskiej niepodległości.12:00 - 13:00 „Kto Ty jesteś? Polak mały!” - audycja muzyczna dla najmłodszych przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu wraz z Toruńską Orkiestra Symfoniczną. W programie patriotyczne utwory najwybitniejszych polskich kompozytorów, przeplatane opowieściami o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę oraz powrocie grodu Kopernika do macierzy.18:00 - Otwarty dla mieszkańców koncert muzyki ostatniego 100-lecia w Arenie Toruń - z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną wystąpią znani wokaliści: Piotr Cugowski, Michał Szpak, Katarzyna Wilk, Martyna Pawłowska i Kamil Czeszel oraz zespół Sanacja. W programie przeboje Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego, Czesława Niemena, Stana Borysa, Maryli Rodowicz, Grzegorza Ciechowskiego oraz zespołów Perfect, Dżem, Bajm i Maanam. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny - obowiązują karty wstępu.