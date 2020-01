Kujawsko-pomorskie położne będą przekonywać kobiety w całej Polsce do porodu siłami natury.

Ich zdaniem - liczba cesarskich cięć jest niepokojąco wysoka.– Dochodzi do tego, że już 42% porodów jest z cesarskim cięciem. To myślę jest trochę niepokojące. Profesjonalne podejście do edukacji kobiety w ciąży ma naprawdę ogromne znaczenie. Lepiej rodzić siłami natury, to ma ogromne znaczenie dla matki i dziecka. 99% sukcesu to są dobrze doświadczenia i informacje – powiedziały Katarzyna Florek i Wiesława Stefaniak-Gromadka z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.Izba zapowiada szkolenia dla położnych. W maju chce zorganizować ogólnopolską konferencję na temat porodu siłami natury.