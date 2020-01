IV Liceum Ogólnokształcące na bydgoskim Błoniu przeniosło się w czasie. W szkole organizowany jest pokaz mody lat 20. Nauczyciele i uczniowie tak obchodzą 100. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy.

Uczniowie przebierali się chętnie. – Pod ręką miałam fajne rzeczy w szafie. Uwielbiam taki elegancki styl – perły, pióra, frędzle, obcasy. Moja mama wszystko miała w szafie, nie było więc problemu z ubraniem - opowiadały uczennice.– Zorganizowaliśmy w szkole tydzień powrotu Bydgoszczy do wolnej Polski. Pokazał on, jak wiele różnorodnych działań można przeprowadzić – zarówno poważnych, jak i bardziej rozrywkowych. Dzisiaj jest dzień zwieńczający tydzień ciężkiej pracy, dzisiaj się bawimy - dodała jedna z nauczycielek.W czwartek w szkole odbyła się konferencja naukowa – o powrocie Bydgoszczy do Macierzy rozmawiali historycy. Wcześniej w IV LO zorganizowano koncert pieśni Niepodległej.