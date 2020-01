Harcerze seniorzy – wśród nich rówieśnicy naszej rozgłośni – pojawili się w bydgoskiej siedzibie Polskiego Radia PiK. Wycieczkę oprowadzał historyk - realizator radiowy dr Marek Rzepa.

Niektórzy uczestnicy wycieczki są harcerzami od 60 lat, inni byli nimi w młodości i teraz zapisali się ponownie.– Harcerzem jest się całe życie, od momentu przyrzeczenia harcerskiego, które mówi: „Mam szczerą wolę służyć całe życie" - opowiada jedna z pań. – W naszym kręgu "Seniorek wędrowniczek po zachodnim stoku" mamy co najmniej osiem 85-latek i one co miesiąc przychodzą na zbiórki. Wciąż zarówno w nich, jak i w nas jest pasja życia – dodała.Radio odwiedziły dwie grupy seniorów - z ZHP i miłośnicy harcerstwa, zrzeszeni w projekcie Lokalnej Grupy Działania. Zwiedzali naszą siedzibę z zaciekawieniem, robili dużo zdjęć i wszyscy deklarowali, że lubią słuchać Polskiego Radia PiK.