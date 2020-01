Golub-Dobrzyń jest dziś biało-czerwony - prawie, jak 100 lat temu. Obchody rozpoczęły się apelem pamięci i złożeniem wieńca pod tablicą pierwszego polskiego burmistrza miasta Franciszka Golusa na golubskim rynku.

Uroczystości to pokłosie tego, co działo się tu dokładnie 100 lat temu. – Mieszkańcy Golubia, jak i Dobrzynia mieli w sercach jedną myśl - to, że walczę w mundurze niemieckim czy rosyjskim nie oznacza, że moje serce nie jest przepełnione Polską. I być może ich wysiłek spowodował, że mogli czuć ogromną radość, gdy zbliżył się ten właśnie dzień - mówił prowadzący uroczystość.– To ważny dzień, bo czcimy niepodległość. Ja żyję hasłem: tu była, jest i będzie zawsze Polska. O to walczyli moi rodzice - żołnierze Armii Krajowej. Jestem dumna, że mogę uczestniczyć w tak przepięknej uroczystości - mówiła jedna z uczestniczek.Po części oficjalnej uroczystość przeniesie się na Zamek Golubski. Tam od godz. 13.30 do 15.00 potrwa piknik pod hasłem „Moja niepodległa". W trakcie – o 14.00 zaplanowano też inscenizację historyczną – wkroczenie Błękitnej Armii generała Hallera do Golubia, przygotowaną przez stuosobową grupę rekonstrukcyjną.Uroczystości są objęte patronatem narodowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.