W związku z planowanymi uroczystościami - od 17 do 20 stycznia 2020 trzeba będzie zwrócić uwagę na oznakowanie na ulicach przyległych do Starego Rynku. Pojedziemy inaczej.

Zmiany dotyczą ulic: Jana Kazimierza, Batorego, Jezuickiej, Farnej, Malczewskiego, Niedźwiedzia, a także ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, Ku Młynom, Przyrzecze, Grodzkiej od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku, ul. Mennica i Tamka.17 stycznia 2020 roku od godz. 17.00 zostanie zamknięty dla pojazdów osobowych parking ogólnodostępny po południowej stronie ul. Grodzkiej. Dostęp do parkingu będą miały autokary uczestników uroczystości. Z funkcjonowania zostanie również wyłączony parking dla jednośladów przy Rybim Rynku. Czasowo będzie on przeznaczony dla pojazdów osobowych organizatora uroczystości.18 stycznia od godz. 17.00 zostanie zamknięty parking ogólnodostępny przy Młynach Rothera oraz zlikwidowana zostanie możliwość parkowania na miejscach ogólnodostępnych na ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Farnej, ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Przyrzecze, ul. Mennica i ul. Grodzkiej od ul. Malczewskiego do ul. Mostowej.19 stycznia od godz. 08.00 nastąpi zamknięcie ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Farnej, ul. Malczewskiego, ul. Niedźwiedzia, a także ul. Długiej od ul. Wąskiej do ul. Podwale, ul. Zaułek, ul. Ku Młynom i ul. Przyrzecze. Wjazd w zamkniętą strefę będzie możliwy wyłącznie dla wybranych uczestników ruchu drogowego. Ruch drogowy na wskazanych ulicach i możliwość parkowania zostanie przywrócona tego samego dnia około godz. 17. Wyjątkiem są parkingi na ul. Grodzkiej od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku, które zostaną przywrócone w dniu 20 stycznia około godz.15.00.20 stycznia należy spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu przez służby porządkowe w obrębie ul. Farnej, ul. Jezuickiej i ul. Malczewskiego na czas przejścia uczestników mszy świętej w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy na płytę Starego Rynku, gdzie zaplanowano oficjalne obchody z ceremoniałem wojskowym.Zmiany też na Al. OssolińskichNa potrzeby uroczystości symbolicznego nadania imienia Dębowi Stulecia Powrotu Bydgoszczy do Polski - 17 i 18 stycznia 2020 roku - wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Al. Ossolińskich.17 stycznia od godz. 17.00 zostaną zamknięte dla pojazdów parkingi ogólnodostępne wyznaczone na Al. Ossolińskich wzdłuż kościoła p.w. Wincentego à Paulo.18 stycznia w godz. 08.00-15.00 wymienione parkingi będą czasowo udostępnione dla pojazdów organizatora i uczestników zaplanowanych uroczystości. Dodatkowo na ten czas zostanie wprowadzone odcinkowe ograniczenie prędkości do 40 km/h. Przywrócenia stałej organizacja ruchu nastąpi po zakończeniu uroczystości w tym miejscu.Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.