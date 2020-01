- Możemy czuć się jak u siebie w domu, wolni, niepodlegli, decydujący o swoich losach - powiedział prezydent Michał Zaleski. Uroczystą sesją rady miasta w Ratuszu Staromiejskim, zainaugurowano obchody 100-lecia rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski.

Z tej okazji, okolicznościowym medalem został uhonorowany Marek Skrzyński - wnuk dowódcy Dywizji Pomorskiej płk. Stanisława Skrzyńskiego, której oddziały weszły do Torunia 18 stycznia 1920. Uhonorowano też Uniwersytet Mikołaja Kopernika i marszałka województwa Piotra Całbeckiego.- Myślę, że dla każdego torunianina to jest bardzo ważny dzień - mówi Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta. - Wspominamy nie tylko stulecie powrotu Torunia do Polski, ale także niezwykłe emocje wszystkich ludzi, którzy walczyli o polski Toruń, wolny Toruń, bogaty Toruń.- Warto wspominać te czasy, kiedy po wielu latach zniewolenia, w Toruniu otworzyły się wszystkie drzwi i okna na powitanie Wojska Polskiego - przypomina Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Armia generała Józefa Hallera wkroczyła do naszego miasta. Wszędzie brzmiało jedno wielkie, piękne słowo: Polska. Jesteśmy krajem, w który my, torunianie, możemy czuć się, jak u siebie w domu.- Bardzo jesteśmy zawsze wzruszeni, gdy tutaj jesteśmy. Staramy się być co roku - mówi Marek Skrzyński. - To jest jedna z tych niewielu triumfalnych rocznic obchodzonych w Polsce. Nie martyrologiczna, a pełna triumfu.W uroczystości uczestniczyli też wicewojewoda Józef Ramlau i prezydent Gdańska Aleksandra DulkiewiczW piątek (17.01.) w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Powrót Torunia do Polski". W sobotę (18.01.) na Rynku Staromiejskim odbędzie się piknik historyczny „Halleriada". Będzie też rekonstrukcja powitania polskich żołnierzy przy Dworcu Miasto. Program obchodów dostępny jest na stronie torun.pl