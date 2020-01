Drony pomogą włocławskim strażnikom miejskim w tropieniu dymu po spalonych odpadach./fot. Pixabay

Dron namierza we Włocławku tych, którzy wrzucają do pieca niedozwolone odpady. To wspólna akcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Straży Miejskiej.

Jak to działa?



- Pracownik MPEC - u wyznaczony do obsługi tego drona razem ze strażnikiem miejskim z ekopatrolu jadą wspólnie w rejon naszego miasta, aby przeprowadzić kontrolę stanu czystości powietrza. Mogą to być konkretne adresy, bądź też ulicę, bądź też dzielnice naszego miasta - mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy municypalnych.





W ubiegłym roku, w sprawie spalania odpadów, włocławscy strażnicy miejscy interweniowali 740 razy. Od 1 stycznia już 46 razy.