Za 4 lata ma się rozpocząć budowa drugiego stopnia wodnego w Siarzewie. Tak wynika z harmonogramu, który przedstawił premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na zapytanie posła Roberta Kwiatkowskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

- Dobra wiadomość jest taka, że zaczęły się jakieś konkretne prace projektowe. Oczywiście, do momentu, w którym spychacze i koparki ruszą na plac budowy, jeszcze trochę wody w Wiśle w upłynie - mówi poseł Robert Kwiatkowski.Aktualnie w Ministerstwie Klimatu trwa postępowanie w sprawie protestu złożonego przez dziewięć organizacji ekologicznych. Mówi poseł Anna Gembicka z Prawa i Sprawiedliwości:- Ministerstwo oczekuje na złożenie przez inwestora, dokładnie do 30 maja 2020 roku, wyjaśnień i uzupełnień, później oczywiście będzie to wszystko dalej procedowane.Z rządowego harmonogramu wynika, że stopień wodny w Siarzewie ma zostać oddany do użytku w 2028 roku.Stopień wodny Siarzewo to projekt budowy stopnia wodnego na Wiśle, który ma powstać na 708. kilometrze rzeki, i według wstępnej koncepcji składać się z elektrowni o mocy ok. 80 MW, połączenia drogowego, jazu, śluzy żeglugowej z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, przepławki uniwersalnej, przepławki dla ryb łososiowatych, przewału, toru kajakowego i koryta obejścia. Inwestycja ma między innymi zapewnić bezpieczeństwo zaporze we Włocławku, zmniejszyć ryzyko powodziowe w regionie i przyczynić się do rozwoju transportu śródlądowego.