Przed Urzędem Marszałkowskim – na placu Teatralnym w Toruniu stanie w czwartek (16 stycznia) ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Będzie można w nim honorowo oddać krew.

Specjalny autobus do poboru krwi będzie parkował przed urzędem co miesiąc przez cały rok. W czwartek krew będzie można oddawać od 13.00 do 17.00. W zeszłym roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w ramach akcji przed Urzędem Marszałkowskim, zebrało ponad 120 litrów krwi.Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu.