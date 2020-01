CBA zatrzymało w Bydgoszczy trzy osoby w momencie, gdy przekazały sobie 25 tysięcy złotych łapówki. Pieniądze były gratyfikacją za odstąpienie od udziału w przetargu organizowanym przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.

Wśród zatrzymanych znaleźli się dwaj pośrednicy w handlu nieruchomościami oraz osoba uczestnicząca w przetargu organizowanym przez bydgoską Agencję Mienia Wojskowego. CBA poinformowało, że zatrzymani pośrednicy przystąpili do przetargów na zakup lokali stanowiących mienie wojskowe ogłoszonych, przez bydgoski oddział regionalny Agencji Mienia Wojskowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.– Przed rozpoczęciem przetargu mieli wejść w porozumienie z jednym z jego uczestników i zaproponować gratyfikację pieniężną za to, że odstąpią od udziału w nim, co miało umożliwić zakup mieszkań temu uczestnikowi za cenę wywoławczą - wyjaśniło CBA.Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty utrudniania przetargu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.