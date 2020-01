Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy odebrał nagrodę dla "Bydgoszczanina Roku" podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego organizacji.

Jerzy Derenda otrzymał tytuł „za promowanie Bydgoszczy, ochronę zabytków i publikacje". Szefuje on Towarzystwu Miłośników Miasta Bydgoszczy od 20 lat, a należy do niego od ponad 30 lat. - Gdy kapituła zdecydowała się przyznać mi tę nagrodę, byłem zszokowany. To nie ja! Przecież jest tylu wspaniałych w Towarzystwie ludzi, zacząłem wymieniać, ale oni mnie zmusili, żebym się zgodził - mówił laureat. - Być Bydgoszczaninem Roku to jest ogromna odpowiedzialność, ciężka praca, by nie zawieść zaufania ludzi, którzy oddali na mnie swój głos.Jerzy Derenda jest dziennikarzem, autorem, regionalistą. Redagował Encyklopedię Bydgoszczy, napisał m.in. książki o symbolach tego miasta czy wizycie papieża w Bydgoszczy. Zainicjował kwesty, podczas których zbierane są pieniądze na renowację najstarszych bydgoskich nekropolii.W tym roku Jerzy Derenda świętuje 50-lecie pracy twórczej. Jest najdłużej „panującym” prezesem w Towarzystwie, które istnieje prawie 200 lat.