Nie w telewizyjnym ekranie, nie z prompterem, lecz dynamicznie i wśród ludzi. Tak ma wyglądać kampania Roberta Biedronia przed wyborami prezydenckimi. Mówił o tym podczas Rozmowy Dnia poseł Krzysztof Gawkowski.

Rozmowa Dnia - posłuchaj, przeczytaj

Szef klubu parlamentarnego Lewicy wyjaśniał, dlaczego to właśnie Robert Biedroń ma być kandydatem Lewicy:- Dlaczego Robert Biedroń? Bo jest najlepszym kandydatem. Rozmawialiśmy i z Adrianem Zandbergiem, także z kandydatkami, przede wszystkim po to, żeby spróbować przedyskutować, jaki profil kandydata ma szansę w tych wyborach. Lewica nie chcę być tylko uczestnikiem tych wyborów, to znaczy sięgnąć po kilka, kilkanaście procent i na tym zakończyć swój udział. Oczywiście, największe szanse ma prezydent Andrzej Duda, ale w drugiej turze może być zarówno pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, jaki i pan Robert Biedroń. W tej chwili nikt nie może powiedzieć że wszystko jest już rozdane. My nie będziemy prowadzili kampanii zza okienka telewizyjnego, jak pani marszałek Kidawa, i z promptera opowiadali, że jest fajnie. My będziemy robić kampanię aktywną, fajną, otwartą ciekawą - mówił na naszej antenie Krzysztof Gawkowski.