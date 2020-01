Kierowcy jeżdżący bardzo ruchliwą i uczęszczana drogą od Bydgoszczy do Żnina i dalej do Poznania czyli krajową 5 i uważnie przyglądają się postępom na budowie równoległej drogi ekspresowej S-5.

Nasi Słuchacze są ciekawi, kiedy da się oddać do ruchu choć fragment drogi nieco ułatwiający podróż. Dziennikarze zapytali drogowców jak wygląda sytuacja na odcinku miedzy Szubinem a Żninem.– Budowa tego odcinka postępuje. Spodziewamy się, że na początku lutego ruch z obecnej drogi krajowej zostanie przełożony na wybudowaną jezdnię drogi S5, będzie poprowadzony wg tymczasowej organizacji ruchu, dwukierunkowo. To wszystko po to by można było dobudować brakujące fragmenty drogi ekspresowej, które pokrywają się z obecnym przebiegiem krajówki. Natomiast dwie jezdnie ekspresówki będą otwarte w drugiej połowie tego roku – powiedział Piotr Michalski, rzecznik GDDKiA w Gdańsku.