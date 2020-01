Przyczyną zgonu małżonków, których ciała znaleziono w sobotę we wsi Szynych koło Grudziądza, było wykrwawienie spowodowane ranami kłutymi - poinformował we wtorek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.

– Przeprowadzone sekcje zwłok wykazały, że do zgonów obu osób doszło na skutek wykrwawienia, które było spowodowane ranami kłutymi. Na podstawie ustaleń sekcyjnych wiadomo, że kobieta zmarła pierwsza. Umiejscowienie ran i kanały ran w ciele mężczyzny sugerują, że jest to z jego strony zamach samobójczy - powiedział prokurator Kukawski.Na ciele kobiety stwierdzono liczne rany kłute, a na ciele mężczyzny dwie rany. Na miejscu znaleziono nóż, którym zadano ciosy.Rzecznik prokuratury ograniczył się podania tylko tych ustaleń. Zaznaczył, że wiele spraw będzie wyjaśnianych w śledztwie o zabójstwo, które prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu.Policja o znalezieniu zwłok kobiety i mężczyzny na łące we wsi Szynych została poinformowana po godzinie 23 w sobotę. Ciało kobiety znajdowało się w samochodzie, a ciało mężczyzny na zewnątrz, niedaleko auta. Zmarli byli małżeństwem, mieszkali w powiecie grudziądzkim.