Toruń zachęca mieszkańców do zgłaszania usterek oraz zauważonych w mieście problemów i nieprawidłowości.

Pomoże, w tym nowa aplikację „Dbam o miasto” - mówi zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.– Drogi, odpady, zieleń, bezpieczeństwo, wszystko to co się dzieje niedobrego w mieście jest niemożliwe do zauważenia przez służby miejskie. Prosimy mieszkańców, żeby aktywnie, poprzez ten portal, włączyli się w zarządzanie miastem i wskazywali te nieprawidłowości, niedogodności, usterki, które codziennie powstają – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.Mieszkaniec musi najpierw założyć konto, nie będą przyjmowane zgłoszenia anonimowe. Można to zrobić na stronie: dbamomiasto.torun.pl. Aby uzyskać dostęp do "Dbam o miasto" mobilnie, należy ściągnąć aplikację miejską "Toruń" - znajdziemy tam nowy moduł.Aplikacja kosztowała 23 tys zł.