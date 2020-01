Poseł Krzysztof Gawkowski (Lewica) poinformował we wtorek, że złożył poprawki do budżetu państwa przewidujące zwiększenie środków dla województwa kujawsko-pomorskiego o 450 mln zł. Fot. Archiwum

Poseł Krzysztof Gawkowski (Lewica) poinformował we wtorek, że złożył poprawki do budżetu państwa przewidujące zwiększenie środków dla województwa kujawsko-pomorskiego o 450 mln zł. Największą część z dodatkowych pieniędzy miałaby zostać przeznaczona na drogę S10.

– W polskim parlamencie trwają prac nad budżetem, który ma być przyjęty w lutym. Każda posłanka i każdy poseł może składać poprawki, które mogą być związane z lokalną społecznością. Moje poprawki dotyczą okręgu bydgoskiego - Bydgoszczy i Inowrocławia oraz okolicznych powiatów - powiedział na konferencji przed urzędem wojewódzkim Gawkowski, który został wybrany do Sejmu z okręgu bydgoskiego.Gawkowski zaznaczył, że z dziennikarzami spotkał się przed urzędem wojewódzkim, bo to wojewoda będzie odpowiadał się przekazywanie pieniędzy na poszczególne obszary.Poseł postuluje przyznanie 250 mln zł na przyspieszenie prac na przyszłą drogą S10 Bydgoszcz - Toruń, zwiększenie o 150 mln zł dotacji celowej na edukację w Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz 25 mln zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi we wszystkich powiatach.Pozostałe poprawki dotyczą zwiększenia dotacji budżetowej na badania stanu zanieczyszczenia terenów po dawnych Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszcz i na wymianę pieców Bydgoszczy.Gawkowski podkreślił, że ma nadzieję, iż jego poprawki do budżetu poprą wszyscy posłowie PiS i PO z okręgu bydgoskiego. Zaznaczył też, że sprawą zainteresował już posłów PO.