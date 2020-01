Powstaje strategia przyspieszenia 2030+ dla Kujaw i Pomorza

„Przyspieszenie rozwoju województwa” - pod takim hasłem powstaje nowa strategia dla Kujaw i Pomorza. Prace nad dokumentem właśnie się rozpoczęły.

Strategia rozwoju województwa do roku 2030 jest ważnym dokumentem programowym, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027.





W konferencji inaugurującej, na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego, uczestniczyli samorządowcy wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentacji środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu.

- Nowy plan ma przyspieszyć realizację tego, czego nie udało się zrealizować w poprzedniej strategii - mówił marszałek województwa Piotr Całbecki i dodał, że wytworzony duży potencjał województwa należy jeszcze intensywniej wykorzystać. Wszystko po to, by wzrosła jakość życia mieszkańców.Profesor Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej podkreślał, że strategia rozwoju województwa to podstawowy dokument dla regionu. Dokument ma odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: Jak wykorzystać potencjał regionu w wymiarze gospodarczym, zwracając uwagę na współpracę biznesu i nauki, a po drugie jak sprostać wyzwaniom związanym na przykład demografią i sytuacją na rynku pracy.Dokument ma być gotowy 14 maja, potem zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ostatecznie ma zostać przyjęty na sesji sejmiku we wrześniu.