Pierwszy etap prac przy oczyszczaniu terenów pozachemowskich w Bydgoszczy został wykonany. Ekipy wykonały 23 odwierty pod studnie i stanowiska pomiarowe.

- To jest dopiero początek systemu, który tutaj powstanie. System składa się 16 otworów monitorujących, w których będą pobrane próbki po to, żeby sprawdzić co tu się dzieje skażeniowo i jak dalej do tego tematu podchodzić. Wykonano też 3 studnie zrzutowe i 4 studnie pompujące po to, żeby później wykorzystać je do oczyszczenia tego układu. Jednymi studniami mamy pobierać, a drugimi będziemy z powrotem wtłaczać. Obieg będzie zamknięty i system będzie oczyszczał wszelkie zanieczyszczenia zlokalizowane w badaniach - powiedział Paweł Jarosiński z firmy wiertniczej.- Jesteśmy na etapie wyłaniania przyszłych wykonawców, którzy zaprojektują kolejne elementy, które pozwolą na skuteczne oczyszczanie. To jeszcze przed nami. Na razie mamy początek przyszłej instalacji remediacyjnej. Jej skuteczność zależy od tego jaki będzie to rodzaj zanieczyszczeń i jak będzie działała mobilna instalacja remediacyjna. Zanieczyszczenia, które określimy do końca marca będą stanowiły podstawę wartości zanieczyszczeń w przyszłości. Trwałość projektu określona została na 5 lat, więc gdyby ta skuteczność nie była zbyt wysoka, to jeszcze damy 5 lat by można było skutecznie te wody podziemne oczyścić - powiedziała Maria Dombrowicz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.W planach jest też wybranie zanieczyszczeń u źródeł, czyli w składowisku „Zielona”. Koszt to ok. 100 mln zł.