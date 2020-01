Badanie bezrobotnych na podstawie ich pamiętników. Taką nietypową analizę przeprowadzili socjolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z naukowcami z SGH.

Co ciekawe, badania na podstawie pamiętników przeprowadzano już w XX-leciu międzywojennym.- Analiza pokazała, że nasz stereotyp bezrobotnego ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Coraz częściej są to młodzi z wykształceniem wyższym - mówi prof. Arkadiusz Karwacki z UMK.- Otrzymaliśmy około czterystu pamiętników, które pokazały nam nową charakterystykę kategorii osób bezrobotnych w Polsce, ich doświadczenia w codzienności, ich zmagania ze swoim ja, ze swoim poczuciem własnej wartości, z mężami, partnerami, z żonami, partnerkami życiowymi - w kontekście takiego codziennego układu ról. I zobaczyliśmy różnego rodzaju role. Uzyskaliśmy także obraz jakości warunków pracy, które tworzą Polakom w różnych instytucjach, w firmach i w organizacjach, pracodawcy. Te środowiska pracy często mają charakter dysfunkcyjny, nawet można powiedzieć patologiczny. Pracownicy bycie w tej pracy raczej wiążą z wyzyskiem, z eksploatacją, z brakiem jakiejkolwiek podmiotowości. Jednocześnie niskie wynagrodzenia nie pozwalają na to, żeby myśleć o jakimkolwiek bezpieczeństwie (...)Więcej w materiale Adriany Andrzejewskiej - Kuras.