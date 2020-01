Policja zatrzymała na bydgoskich Bartodziejach mężczyznę poszukiwanego listem gończym./fot. KWP Bydgoszcz Policja zatrzymała na bydgoskich Bartodziejach mężczyznę poszukiwanego listem gończym./fot. KWP Bydgoszcz Policja zatrzymała na bydgoskich Bartodziejach mężczyznę poszukiwanego listem gończym./fot. KWP Bydgoszcz Policja zatrzymała na bydgoskich Bartodziejach mężczyznę poszukiwanego listem gończym./fot. KWP Bydgoszcz Policja zatrzymała na bydgoskich Bartodziejach mężczyznę poszukiwanego listem gończym./fot. KWP Bydgoszcz

Bydgoscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym za rozbój. Bydgoszczanin odpowie również za posiadanie narkotyków, które policjanci znaleźli u niego podczas zatrzymania.

Ponad 3 lata pozbawienia wolności ma do odbycia 40-latek z Bydgoszczy, którego, na podstawie sądowego listu gończego, poszukiwali bydgoscy policjanci.



Praca śledcza funkcjonariuszy pozwoliła dotrzeć do jego miejsca zamieszkania oraz do pojazdu, którym się poruszał mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązującego do września 2020 roku.



Kiedy funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres okazało się, że poszukiwany właśnie wychodził z bloku w kierunku swojego auta. Na widok policjantów szybko wsiadł do pojazdu, zablokował drzwi i próbował odjechać, ale daleko nie zajechał, ponieważ uderzył w słup energetyczny.



Jak się okazało, 40-latek nie tylko chciał uniknąć odsiadki, ale również odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe. Mundurowi znaleźli przy nim woreczek strunowy z zawartością 8 porcji MDMA oraz tzw. „działki” amfetaminy. To jednak nie wszystko. W wózku dziecięcym przechowywanym w piwnicy zatrzymanego mężczyzny, schowane było ponad 30 gramów MDMA.



Wszystkie zabezpieczone substancje zostały wstępnie zbadane narkotesterem,

co potwierdziło, że ich posiadanie jest zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.



Zanim 40-latek trafił do zakładu karnego, usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za złamanie sądowego zakazu dotyczącego prowadzenia pojazdów i spowodowanie kolizji.